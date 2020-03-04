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04 марта 2020, 09:35 17

Гончарук написал заявление об отставке

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04 марта 2020, 09:35 17
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Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об увольнении появилось в сети
Фото: kmu.gov.ua
Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об увольнении появилось в сети

Как передает RegioNews, его опубликовал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура на своем Telegram-канале.

По его словам, это заявление будут рассматривать на комитете организации госвласти.

"Сейчас на комитете организации госвласти будем одобрять отправку в отставку Гончарука", - написал он.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.

3 марта фракция "Слуга народа" определилась с новым составом Кабмина. Так, возглавит правительство Денис Шмыгаль. При этом на своих постах останутся министры внутренних дел Аваков, юстиции Малюська, цифровой трансформации Федоров и частично (на аграрной части минэкономики, отделенной в отдельное министерство) Милованов. В свою очередь, новым министром обороны станет Андрей Таран. Министром финансов может быть назначен Игорь Уманский.


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