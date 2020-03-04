Рада не будет увольнять Рябошапку - нардеп

Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку оставят на должности

Фото: facebookgp.gov.ua

Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку оставят на должности

Как передает RegioNews, ссылаясь на "24 канал", об этом заявил народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Скичко.

"Вопрос генпрокурора завтра (4 марта - ред.) рассматриваться не будет", - сказал Скичко.

Он также добавил, что все будет зависеть от отчета по результатам проделанной за 6 месяцев работы. Будет иметь значение и то, на каком этапе находятся важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.

"Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а тогда будем принимать решение", - добавил нардеп.

Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.

Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.