Рада не будет увольнять Рябошапку - нардеп
Как передает RegioNews, ссылаясь на "24 канал", об этом заявил народный депутат от фракции "Слуги народа" Александр Скичко.
"Вопрос генпрокурора завтра (4 марта - ред.) рассматриваться не будет", - сказал Скичко.
Он также добавил, что все будет зависеть от отчета по результатам проделанной за 6 месяцев работы. Будет иметь значение и то, на каком этапе находятся важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.
"Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а тогда будем принимать решение", - добавил нардеп.
Напомним, Владимир Зеленский собирает нардепов на внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Предполагается, что будут рассмотрены несколько проектов законов и вопрос о Кабинете министров.
Позже стало известно, что на внеочередном заседании парламента 4 марта, кроме возможной замены премьер-министра, Верховная Рада может осуществить 4 ротации в правительстве, а глосование по отставке генпрокурора может и состояться, но вряд ли будет успешным.
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