Исчезла в море: в Одесской области прекратили активные поиски 10-летней девочки

Фото: ГСЧС Одесщины

В Одесской области спасатели завершили активную фазу поисков 10-летней девочки, которую пять дней назад течением отнесло в открытое море

Об этом "УП. Жизнь" сообщила представитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко, передает RegioNews.

По ее словам, сразу после исчезновения ребенка представители Военно-морских сил обнаружили в море надувной круг, на котором находилась девочка. После этого продолжалась масштабная поисковая операция с участием спасателей.

Специалисты обследовали акваторию моря, надводную поверхность и морское дно, однако никаких следов ребенка не нашли. Сейчас активная фаза поисков прекращена.

В ГСЧС отметили, что поисковые работы проводились на опасном стихийном пляже, что представляло дополнительную угрозу для спасателей.

Напомним, вечером 19 июня стало известно об исчезновении 10-летней девочки. Она отдыхала вместе с прабабушкой на стихийном пляже в селе Сычавка. Во время купания девочка находилась на надувном круге, когда сильное течение начало относить ее в открытое море.