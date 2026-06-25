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Исчезла в море: в Одесской области прекратили активные поиски 10-летней девочки
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25 июня 2026, 11:58

Исчезла в море: в Одесской области прекратили активные поиски 10-летней девочки

25 июня 2026, 11:58
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Фото: ГСЧС Одесщины
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В Одесской области спасатели завершили активную фазу поисков 10-летней девочки, которую пять дней назад течением отнесло в открытое море

Об этом "УП. Жизнь" сообщила представитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Мартыненко, передает RegioNews.

По ее словам, сразу после исчезновения ребенка представители Военно-морских сил обнаружили в море надувной круг, на котором находилась девочка. После этого продолжалась масштабная поисковая операция с участием спасателей.

Специалисты обследовали акваторию моря, надводную поверхность и морское дно, однако никаких следов ребенка не нашли. Сейчас активная фаза поисков прекращена.

В ГСЧС отметили, что поисковые работы проводились на опасном стихийном пляже, что представляло дополнительную угрозу для спасателей.

Напомним, вечером 19 июня стало известно об исчезновении 10-летней девочки. Она отдыхала вместе с прабабушкой на стихийном пляже в селе Сычавка. Во время купания девочка находилась на надувном круге, когда сильное течение начало относить ее в открытое море.

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