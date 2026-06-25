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25 червня 2026, 11:58

Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки

25 червня 2026, 11:58
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Фото: ДСНС Одещини
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На Одещині рятувальники завершили активну фазу пошуків 10-річної дівчинки, яку п'ять днів тому течією віднесло у відкрите море

Про це "УП. Життя" повідомила речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, передає RegioNews.

За її словами, одразу після зникнення дитини представники Військово-морських сил виявили у морі надувне коло, на якому перебувала дівчинка. Після цього тривала масштабна пошукова операція за участі рятувальників.

Фахівці обстежували акваторію моря, надводну поверхню та морське дно, однак жодних слідів дитини не знайшли. Наразі активну фазу пошуків припинено.

У ДСНС зазначили, що пошукові роботи проводилися на небезпечному стихійному пляжі, що становило додаткову загрозу для рятувальників.

Нагадаємо, ввечері 19 червня стало відомо про зникнення 10-річної дівчинки. Вона відпочивала разом із прабабусею на стихійному пляжі в селі Сичавка. Під час купання дівчинка перебувала на надувному крузі, коли сильна течія почала відносити її у відкрите море.

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Одеська область рятувальники дівчинка ДСНС пошук море
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