В Одессе разоблачили псевдорехаб, где более двух лет эксплуатировали зависимых

Фото: Офис Генерального прокурора

В Одессе стражи порядка разоблачили псевдореабилитационный центр, в котором людей с алкогольной и наркотической зависимостью под видом лечения фактически использовали как безвозмездную рабочую силу. По данным следствия, схема действовала более двух лет

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры сообщили о подозрении 45-летнему основателю заведения. Ему инкриминируют вербовку, перемещение и передачу людей с целью эксплуатации с использованием их уязвимого состояния, совершенные по предварительному сговору и повторно.

По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина переехал в Одессу и создал центр, официально позиционировавшийся как заведение для реабилитации зависимых людей. На самом деле, он вместе с сообщниками вербовал лиц с зависимостями, организовывал их перевозку и передавал заказчикам для выполнения физических работ.

Родственники убеждали, что их близким будут оказывать квалифицированную помощь, а за пребывание в центре они платили 13-15 тысяч гривен ежемесячно.

В то же время, сами подопечные, по данным прокуратуры, не получали обещанного лечения и были вынуждены работать безвозмездно — только за еду и проживание.

Следователи установили по меньшей мере два факта эксплуатации. Пострадавших привлекали к:

уходу за пожилыми людьми,

перевозке гуманитарной помощи,

земляных и строительных работах,

уборке,

обработке земельных участков

На каждый рабочий день одного человека организатор получал 1000 гривен, после чего участники схемы распределяли средства между собой.

Кроме того, подопечным запрещали самостоятельно покидать заведение и пользоваться мобильными телефонами.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что работники ДБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения прав человека в ГУ "Одесский следственный изолятор". Основанием стало видео, распространенное в социальных сетях.