В Одессе разоблачили псевдорехаб, где более двух лет эксплуатировали зависимых
В Одессе стражи порядка разоблачили псевдореабилитационный центр, в котором людей с алкогольной и наркотической зависимостью под видом лечения фактически использовали как безвозмездную рабочую силу. По данным следствия, схема действовала более двух лет
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .
Прокуроры сообщили о подозрении 45-летнему основателю заведения. Ему инкриминируют вербовку, перемещение и передачу людей с целью эксплуатации с использованием их уязвимого состояния, совершенные по предварительному сговору и повторно.
По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина переехал в Одессу и создал центр, официально позиционировавшийся как заведение для реабилитации зависимых людей. На самом деле, он вместе с сообщниками вербовал лиц с зависимостями, организовывал их перевозку и передавал заказчикам для выполнения физических работ.
Родственники убеждали, что их близким будут оказывать квалифицированную помощь, а за пребывание в центре они платили 13-15 тысяч гривен ежемесячно.
В то же время, сами подопечные, по данным прокуратуры, не получали обещанного лечения и были вынуждены работать безвозмездно — только за еду и проживание.
Следователи установили по меньшей мере два факта эксплуатации. Пострадавших привлекали к:
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уходу за пожилыми людьми,
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перевозке гуманитарной помощи,
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земляных и строительных работах,
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уборке,
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обработке земельных участков
На каждый рабочий день одного человека организатор получал 1000 гривен, после чего участники схемы распределяли средства между собой.
Кроме того, подопечным запрещали самостоятельно покидать заведение и пользоваться мобильными телефонами.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что работники ДБР начали досудебное расследование по факту возможного нарушения прав человека в ГУ "Одесский следственный изолятор". Основанием стало видео, распространенное в социальных сетях.