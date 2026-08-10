В Киевской области мужчина нашел в квартире брата мертвого человека

Фото: Национальная полиция

Преступление произошло в Бучанском районе. Человек нашел тело человека в квартире своего брата

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Местный житель обратился в полицию. Он рассказал, что в квартире двоюродного брата нашел мертвого мужчину.

Как выяснилось, 47-летний мужчина со своим знакомым выпивали алкоголь. Когда между ними произошла ссора, он схватил нож и нанес своему гостю два удара в участок туловища. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

"После совершенного злоумышленник накрыл тело одеялом и находился в квартире еще три дня, пока в помещение не наведался брат нападающего", - говорят в полиции.

Пока злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении по факту умышленного убийства.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.