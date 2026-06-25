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25 июня 2026, 07:21

Пошла купаться и исчезла: в Тернополе утонула 15-летняя девушка

25 июня 2026, 07:21
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Фото: Национальная полиция
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В Тернополе на пляже "Цыганка" произошло трагическое событие – во время купания в пруду утонула 15-летняя девушка

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в среду, 24 июня, около 15.00.

По предварительной информации, несовершеннолетняя жительница Скалатской общины отдыхала на пляже вместе с компанией. Во время купания девушка зашла в воду и исчезла из виду друзей.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и милиционеры. Водолазы провели поисковые работы и обнаружили девушку в водоеме. Ее доставили на берег, где медики пытались реанимировать пострадавшую, однако спасти жизнь подростку не удалось.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, на Черниговщине в озере утонул 14-летний парень. ОН пошел рыбачить на озеро возле села Шибириновка и пропал. При поисках тело ребенка обнаружили в озере.

Ранее в Ивано-Франковской области спасатели обнаружили и подняли с реки тело 13-летнего парня, пропавшего накануне в городе Галич.

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