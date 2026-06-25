Фото: ГСЧС

Днем 24 июня завершились поиски 23-летнего парня, утонувшего на озере Редькино в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Водолазы обнаружили тело погибшего на расстоянии около 70 метров от берега и глубине 10 метров. Тело подняли на поверхность и передали правоохранителям.

Обстоятельства гибели парня устанавливают следователи.

Поисковая операция длилась пять дней: молодой человек утонул вечером 20 июня.

Напомним, на Буковине продолжаются поисково-спасательные работы на реке Днестр, где пропали четыре человека, среди них – трое детей.