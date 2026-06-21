В Одесской области спасатели третьи сутки ищут ребенка, которого унесло в море
На Одесщине третьи сутки ищут девочку, которую вынесло в море на кругу
Об этом сообщило ГУ ГСЧС в Одесской области, передает RegioNews .
Спасатели напомнили, что 10-летняя девочка, отдыхавшая с прабабушкой, исчезла возле села Сычавки.
С начала поисковых работ обследовано 6 километров побережья, 210 гектаров надводной поверхности и 4,5 гектара морского дна.
К поиску привлечены водолазы, спасатели, психологи и специалисты беспилотных систем ГСЧС.
Напомним, что в Одесской области вблизи села Сычавка спасатели разыскивают девочку 2015 года рождения, которую 19 июня вместе с надувным кругом отнесло в открытое море.
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