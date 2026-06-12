В Одессе военных ТЦК, задержанные за вымогательство, выпущены из СИЗО

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В ходе расследования выяснилось, что трое сотрудников ТЦК, задержанных на Балковской 21 апреля, уволили из СИЗО. Это подтвердил заместитель начальника Одесского областного ТЦК Владимир Чабан.

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.

Заместитель начальника Одесского областного ТЦК Владимир Чабан подтвердил, что трое военных ТЦК, задержанных 21 апреля, были уволены из СИЗО. При этом еще три военных той же группы оповещения, и один полицейских, задержанные за вымогательство, остаются под стражей.

Начальник Пересыпского РТЦК и его заместитель смещен с должностей с 21 апреля. Они продолжают работать, но не имеют отношения к управленческим решениям. Также им урезали зарплаты.

"Деньги получают только за воинское звание и за выслугу лет", – говорит Владимир Чабан.

Напомним, во вторник, 21 апреля, в соцсетях появилась информация о стрельбе и погоне в Одессе. Впоследствии стало известно, что в городе на улице Балковской днем прошла спецоперация по задержанию лиц в военной форме. Те якобы требовали деньги у мужчины . Впоследствии в Одесском областном ТЦК подтвердили факт задержания военнослужащих ведомства.