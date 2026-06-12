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12 июня 2026, 07:39

Смерть после мобилизации в Киеве: расследуют действия полиции, ТЦК и врачей

12 июня 2026, 07:39
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киеве правоохранители открыли уголовные производства в отношении сотрудников полиции, ТЦК и СП, а также медицинских работников. Причина – смерть мужчины после мобилизационных мероприятий

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По его словам, в январе 2026 года в одну из киевских больниц был госпитализирован мужчина с переломами ребер и травмой грудной клетки. Он утверждал, что телесные повреждения получил при контакте с сотрудниками полиции и ТЦК.

Впоследствии прокуратура по инициативе Офиса омбудсмана открыла уголовное производство по факту возможного превышения служебных полномочий.

Через несколько дней после госпитализации мужчина умер. В то же время, по словам Лубинца, патологоанатомическое вскрытие тела не было проведено, а тело было выдано семье для захоронения без необходимой экспертизы.

Омбудсман подчеркнул, что отсутствие вскрытия усложняет установление причин смерти и возможной связи между полученными травмами и летальным исходом.

Кроме того, по инициативе Офиса омбудсмана было открыто еще одно уголовное производство по возможному ненадлежащему выполнению профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Сейчас родолжается досудебное расследование, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее Лубинец отмечал, что в Украине зафиксировано, по меньшей мере, четыре случая смерти граждан в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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