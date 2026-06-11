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11 июня 2026, 16:51

В Тернопольской области разоблачили трех руководителей ТЦК, которые "рисовали" показатели мобилизации

11 июня 2026, 16:51
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с ДБР разоблачила коррупционную схему в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Тернопольщины. Руководители трех районных ТЦК занимались фальсификацией данных, чтобы отчитываться об "успешном" выполнении мобилизационного плана

Об этом сообщила СБУ, передает RegioNews .

Военная контрразведка Службы безопасности и ДБР разоблачили трех руководителей районных ТЦК Тернопольщины на фальсификации показателей мобилизации в западном регионе.

По материалам дела, должностные лица вносили недостоверные данные в электронный реестр мобилизованных и тем самым искусственно завышали их количество в отчетных материалах.

Для этого фигуранты повторно регистрировали данные ранее призванных граждан и представляли их как новое пополнение рядов Вооруженных сил Украины.

По результатам таких махинаций чиновники создавали видимость выполнения мобилизационных планов вместо реального призыва военнообязанных.

Задокументировано, что только на одном из этапов совершения преступления злоумышленники фальсифицировали данные более чем на 70 призывников.

В настоящее время фигурантам доложено о подозрении по чч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах).

Чиновники отстранены от исполнения служебных обязанностей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киевской области разоблачили организаторов очередной схемы для пересечения границы. Злоумышленники искали "клиентов" через Telegram.

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