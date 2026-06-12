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У ході розслідування з'ясувалось, що троє співробітників ТЦК, затриманих на Балківській 21 квітня, звільнили із СІЗО. Це підтвердив заступник начальника Одеського обласного ТЦК Володимир Чабан

Про це повідомляє "Думська", передає RegioNews.

Заступник начальника Одеського обласного ТЦК Володимир Чабан підтвердив, що троє військових ТЦК, яких затримали 21 квітня, були звільнені із СІЗО. При цьому ще троє військових тієї ж групи оповіщення, і один поліцейських, затримані за вимагання, залишаються під вартою.

Начальника Пересипського РТЦК та його заступника усунуто з посад з 21 квітня. Вони продовжують працювати, але не мають відношення до управлінських рішень. Також їм урізали зарплати.

"Гроші отримують тільки за військове звання і за вислугу років", - каже Володимир Чабан.

Нагадаємо, у вівторок, 21 квітня, у соцмережах з'явилася інформація про стрілянину та погоню в Одесі. Згодом стало відомо, що в місті на вулиці Балківській вдень відбулася спецоперація із затриманням осіб у військовій формі. Ті нібито вимагали гроші у чоловіка. Згодом в Одеському обласному ТЦК підтвердили факт затримання військовослужбовців відомства.