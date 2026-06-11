На Волыни командир ТЦК продавал негодность за 7 тысяч долларов

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На Волыни сообщили о подозрении начальнику одного из ТЦК Волынской области. Оказалось, он оформлял фиктивную негодность за взятку

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, к чиновнику ТЦК в марте этого года обратились по поводу возможности выезда военнообязанного за границу. Чиновник предложил им оформить временную непригодность вне зависимости от реального состояния здоровья мужчины. За свою "услугу" он получил 7 тысяч долларов.

"После получения оговоренной суммы чиновник, по версии следствия, организовал прохождение ВЛК, признание мужчины временно непригодным к службе и внесению соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов", - рассказали в прокуратуре.

Пока чиновника задержали. Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 тысяч гривен. От должности его отстранили.

Напомним, что в Житомирской области разоблачили работников ТЦК на схеме. Фигуранты за взятки помогали военнообязанным избежать призыва.