В Одессе состоялось прощание с жертвами российского удара по городу в ночь на 6 апреля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

В последний путь провели 30-летнюю Дарью Сапун с ее 2,5-летней дочерью Анной, а также 53-летнюю Яну Крыжановскую.

Прощание прошло у Свято-Троицкого храма Православной церкви Украины.

Проститься пришли родные, друзья и неравнодушные одесситы. Люди несли цветы и детские игрушки, которыми буквально накрыли гроб маленькой Анны.

Друзья вспоминают Яну Крыжановскую как доброго и отзывчивого человека.

"Мы знакомы более 10 лет. Я знал ее как порядочного, энергичного, приветливого человека, который всегда мог прийти на помощь - и в радости, и в горе", - рассказал знакомый Юрий.

По его словам, в ту ночь женщина пыталась добраться до укрытия, но не успела.

Сын Яны, Ярослав, добавил, что совсем недавно у матери был день рождения – 1 апреля ей исполнился 51 год.

"Я очень благодарен, что у нас были родители, что они нас вырастили, дали образование и поддерживали. Не у каждого есть такое счастье – иметь родителей столько, сколько было отмерено Богом", – отметил он.

Маму с дочерью похоронили на Таировском кладбище, а Яну – на Староказачьем.

Напомним, в ночь на 6 апреля кафиры атаковали Одессу . Погибли три человека, среди них – ребенок. Еще 16 получили ранения . В Приморском и Киевском районе повреждены многоэтажные дома. Также пострадали 39 частных домов, из которых 9 полностью уничтожены.