12:55  09 апреля
В Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода
10:26  09 апреля
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
08:21  09 апреля
В Киеве водитель под наркотиками выехала на встречную – травмирован пассажир
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2026, 14:29

В Одессе простились с 2-летней девочкой и ее матерью после российского обстрела

Читайте також українською мовою
Фото: "Думская"
Читайте також
українською мовою

В Одессе состоялось прощание с жертвами российского удара по городу в ночь на 6 апреля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Думскую".

В последний путь провели 30-летнюю Дарью Сапун с ее 2,5-летней дочерью Анной, а также 53-летнюю Яну Крыжановскую.

Прощание прошло у Свято-Троицкого храма Православной церкви Украины.

Проститься пришли родные, друзья и неравнодушные одесситы. Люди несли цветы и детские игрушки, которыми буквально накрыли гроб маленькой Анны.

Друзья вспоминают Яну Крыжановскую как доброго и отзывчивого человека.

"Мы знакомы более 10 лет. Я знал ее как порядочного, энергичного, приветливого человека, который всегда мог прийти на помощь - и в радости, и в горе", - рассказал знакомый Юрий.

По его словам, в ту ночь женщина пыталась добраться до укрытия, но не успела.

Сын Яны, Ярослав, добавил, что совсем недавно у матери был день рождения – 1 апреля ей исполнился 51 год.

"Я очень благодарен, что у нас были родители, что они нас вырастили, дали образование и поддерживали. Не у каждого есть такое счастье – иметь родителей столько, сколько было отмерено Богом", – отметил он.

Маму с дочерью похоронили на Таировском кладбище, а Яну – на Староказачьем.

Напомним, в ночь на 6 апреля кафиры атаковали Одессу . Погибли три человека, среди них – ребенок. Еще 16 получили ранения . В Приморском и Киевском районе повреждены многоэтажные дома. Также пострадали 39 частных домов, из которых 9 полностью уничтожены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Удар КАБами по Запорожскому району: количество пострадавших возросло, что известно об их состоянии
09 апреля 2026, 12:15
Россияне уничтожили отделение "Новой почты" на Запорожье
09 апреля 2026, 11:24
Российский дрон ударил по АЗС в Сумской области: пострадали два человека
09 апреля 2026, 11:14
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Нардеп-беглец Деркач присвоил в Киеве более 41 га заповедной земли на 595 миллионов
09 апреля 2026, 16:18
Подозреваемого в коррупции руководителя житомирской областной больницы хотели отстранить от должности, но суд не согласился
09 апреля 2026, 15:59
В Киевской области с мужа требовали четверть миллиона за "правильное" решение ВЛК
09 апреля 2026, 15:50
15 лет за решеткой: директор "Аскании-Нова" незаконно вывоз редких животных в РФ
09 апреля 2026, 15:40
В двух селах Черниговщины обнаружили бешенство
09 апреля 2026, 15:35
В Николаевской области отчим развращал 13-летнюю падчерицу
09 апреля 2026, 15:19
На Киевщине работник ТЦК с пистолетом пытался мобилизовать мужчину с ножом
09 апреля 2026, 14:08
НАБУ и САП разоблачили судью на взятке
09 апреля 2026, 13:50
Российский дрон атаковал Херсон: двое сотрудниц ТЭЦ получили ранения
09 апреля 2026, 13:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »