Фото: "Новая почта"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу компании.

Среди сотрудников пострадавших нет, поскольку ночью отделение было закрыто. Однако огонь уничтожил более 150-ти отправлений клиентов.

Компания уже начала связываться с собственниками посылок для выплаты компенсаций. Предварительная сумма возмещения составляет около 300 тысяч гривен.

Отмечается, что для возобновления работы почты в ближайшее время будет установлено мобильное отделение.

Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. Один человек погиб, четверо получили ранения. Власти показали последствия атаки.