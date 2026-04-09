Россияне уничтожили отделение "Новой почты" на Запорожье
Ночью 9 апреля российские военные атаковали ударным беспилотником "Герань-2" поселок Новониколаевка Запорожского района. В результате попадания уничтожено отделение "Новой почты"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу компании.
Среди сотрудников пострадавших нет, поскольку ночью отделение было закрыто. Однако огонь уничтожил более 150-ти отправлений клиентов.
Компания уже начала связываться с собственниками посылок для выплаты компенсаций. Предварительная сумма возмещения составляет около 300 тысяч гривен.
Отмечается, что для возобновления работы почты в ближайшее время будет установлено мобильное отделение.
Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. Один человек погиб, четверо получили ранения. Власти показали последствия атаки.