06 апреля 2026, 15:50

После обстрелов РФ в Одессе: трое погибших и 16 раненых, спасательные работы завершены

Фото: ГСЧС Одесщины
В Одессе завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме, частично разрушенном в результате ночной атаки РФ. В результате происшествия погибли три человека, еще 16 получили ранения

Об этом сообщила Одесская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что в Приморском районе поврежден один многоэтажный жилой комплекс и семь частных домов.

В Киевском районе зафиксированы значительные разрушения: повреждены 13 многоэтажных домов, выбито более 850 окон. Также пострадали 39 частных домов, из которых 9 полностью уничтожены.

В обоих районах функционируют оперативные штабы по ликвидации последствий.

Коммунальные службы активно расчищают территории и устанавливают временные защитные конструкции на месте выбитых окон. Обследование пострадавших объектов продолжается.

Напомним, в ночь на 6 апреля оккупанты атаковали Одессу. Погибли три человека, среди них – ребенок. Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

6 апреля в Одессе объявили Днем траура в знак памяти погибших в результате ночной российской атаки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
