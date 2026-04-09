В Одесі попрощалися з 2-річною дівчинкою та її матір'ю після російського обстрілу

В Одесі відбулося прощання із жертвами російського удару по місту в ніч на 6 квітня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Думська".

В останню путь провели 30-річну Дарину Сапун із її 2,5-річною донькою Ганною, а також 53-річну Яну Крижанівську.

Прощання відбулося біля Свято-Троїцького храму Православної церкви України.

Попрощатися прийшли рідні, друзі та небайдужі одесити. Люди несли квіти та дитячі іграшки, якими буквально накрили труну маленької Ганни.

Друзі згадують Яну Крижанівську як добру та чуйна людину.

"Ми знайомі понад 10 років. Я знав її як порядну, енергійну, привітну людину, яка завжди могла прийти на допомогу – і в радості, і в горі", – розповів знайомий Юрій.

За його словами, тієї ночі жінка намагалася дістатися до укриття, але не встигла.

Син Яни, Ярослав, додав, що зовсім недавно у матері був день народження – 1 квітня їй виповнився 51 рік.

"Я дуже вдячний, що в нас були батьки, що вони нас виростили, дали освіту і підтримували. Не в кожного є таке щастя – мати батьків стільки, скільки було відміряно Богом", – зазначив він.

Маму з донькою поховали на Таїровському кладовищі, а Яну – на Старокозачому.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Одесу. Загинули троє людей, серед них – дитина. Ще 16 отримали поранення. У Приморському та Київському районі пошкоджені багатоповерхові будинки. Також постраждали 39 приватних будинків, з яких 9 повністю знищені.