Российский дрон ударил по АЗС в Сумской области: пострадали два человека
Утром 9 апреля российские военные ударили беспилотником по автозаправочной станции в Глуховской громаде Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате атаки пострадали двое сотрудников заправки: 37-летний мужчина и 53-летняя женщина. Медики оказали им необходимую помощь, они будут лечиться амбулаторно.
В результате удара повреждено здание АЗС и по меньшей мере один гражданский автомобиль.
Последствия атаки еще уточняются.
Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. Один человек погиб, четверо получили ранения. Власти показали последствия атаки.
