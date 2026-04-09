09 апреля 2026, 11:14

Российский дрон ударил по АЗС в Сумской области: пострадали два человека

Утром 9 апреля российские военные ударили беспилотником по автозаправочной станции в Глуховской громаде Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В результате атаки пострадали двое сотрудников заправки: 37-летний мужчина и 53-летняя женщина. Медики оказали им необходимую помощь, они будут лечиться амбулаторно.

В результате удара повреждено здание АЗС и по меньшей мере один гражданский автомобиль.

Последствия атаки еще уточняются.

Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. Один человек погиб, четверо получили ранения. Власти показали последствия атаки.

