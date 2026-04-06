Ночная атака на Одессу: погибли три человека, среди них ребенок

В Одессе в результате ночной вражеской атаки погибли три человека, среди них – ребенок. Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести

Об этом сообщает начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы: один – в нейрохирургическом отделении, другой – в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Еще восемь человек находятся в состоянии средней тяжести. Среди них – 2-летний ребенок и двое подростков в возрасте 17 и 18 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В Приморском районе города поврежден жилой многоэтажный комплекс и семь частных домов. Коммунальные службы расчищают территории и закрывают выбитые окна. Районная администрация консультирует жителей о дальнейших действиях.

В Киевском районе Одессы идет ликвидация последствий атаки и обследования поврежденных объектов. Там повреждены многоэтажное здание, пять частных домов, частный детский сад, магазин и 27 автомобилей.

На местах работают оперативные штабы, задействованы все коммунальные службы и спецтехника. Также специалисты принимают заявления от владельцев поврежденного жилья для получения помощи из городского бюджета и в рамках государственной программы "єВідновлення".

Напомним, в ночь на 5 апреля россияне также атаковали Одессу. Известно о трех пострадавших. А также повреждены дома в Хаджибейском районе города.