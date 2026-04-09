Удар КАБами по Запорожскому району: количество пострадавших возросло, что известно об их состоянии
Возросло количество пострадавших в результате утренней атаки управляемыми авиабомбами на поселок Балабино в Запорожском районе
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Известно, что один человек погиб. Получили ранения семь человек, в том числе ребенок.
В тяжелом состоянии госпитализирована 53-летняя женщина. Состояние еще одной пострадавшей медики оценивают как средней тяжести.
Восьмилетняя девочка и мужчина после получения помощи будут лечиться дома. Еще три человека находятся на обследовании – их состояние сейчас оценивается как средней тяжести.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. Власть показала последствия.
Сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения.