12:55  09 апреля
В Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода
10:26  09 апреля
В Карпатах на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -10°
08:21  09 апреля
В Киеве водитель под наркотиками выехала на встречную – травмирован пассажир
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2026, 12:15

Удар КАБами по Запорожскому району: количество пострадавших возросло, что известно об их состоянии

Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Возросло количество пострадавших в результате утренней атаки управляемыми авиабомбами на поселок Балабино в Запорожском районе

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Известно, что один человек погиб. Получили ранения семь человек, в том числе ребенок.

В тяжелом состоянии госпитализирована 53-летняя женщина. Состояние еще одной пострадавшей медики оценивают как средней тяжести.

Восьмилетняя девочка и мужчина после получения помощи будут лечиться дома. Еще три человека находятся на обследовании – их состояние сейчас оценивается как средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. Власть показала последствия.

Сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Все публикации »
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Константин Матвиенко
Все блоги »