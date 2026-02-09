В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать

Фото: Национальная полиция

В Одессе правоохранители возбудили уголовное производство по факту выявления тела младенца в мусорном контейнере

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 8 февраля в Пересыпском районе города. О находке правоохранителей сообщила местная жительница.

Менее чем через час сотрудники отдела полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 установили личность матери – 37-летней одесситки. У женщины двое несовершеннолетних детей, однако несколько лет назад были лишены родительских прав.

Как сообщили источники "Думской", женщина якобы не знала о своей беременности. Схватки начались внезапно рано утром. Роды произошли на пятом месяце беременности. В этот момент в квартире находилась мать женщины (бабушка детей). Именно она перерезала пуповину, после чего положила тело новорождённого в пакет и вынесла в мусорный бак.

Первичный осмотр не выявил признаков насильственных травм на теле новорожденного.

Семья давно имела проблемы с социальными службами. Отец двух старших детей женщины также лишён родительских прав.

Сейчас оба старших ребенка изъяты из семьи социальными службами.

Рассматривается вопрос о правовой квалификации действий обеих женщин, так как существуют предположения о возможных проблемах с их психическим здоровьем.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Уголовное производство открыто по признакам ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Следственные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Николаеве полицейские продолжают розыск матери, которая оставила младенца в мусорном контейнере. За информацию, которая поможет в раскрытии преступления, гарантируют вознаграждение.

Как известно, событие произошло 26 января на улице Лазурной (микрорайон Намыв). По данным медиков, ребенку было от 3 до 7 дней. Мальчик пролежал в мусорнике несколько часов. Пока младенец находится под наблюдением врачей, его жизни угрозы нет.