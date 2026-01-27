Фото: полиция

В понедельник, 26 января, около 13:30 на улице Лазурной в Николаеве женщина обнаружила в мусорном контейнере новорожденного ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Младенца госпитализировали, сейчас о нем заботятся медики. Его состояние расценивают как удовлетворительное.

Полиция ищет мать младенца и выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации.

Граждан просят помочь в поисках и сообщить любую известную информацию по телефонам: (0512) 53-17-76 или 102.

Напомним, 15 января в Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке. Медики установили, что младенец – девочка, появившаяся на свет за несколько часов до того, как ее нашли.