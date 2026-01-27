08:57  27 января
В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка
08:29  27 января
В Киеве ночью произошел пожар в девятиэтажке: погиб человек
08:21  27 января
Взятка за снятие с розыска: в Тернопольской области чиновника ТЦК взяли под стражу
27 января 2026, 08:57

В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка

27 января 2026, 08:57
Фото: полиция
Читайте також
В понедельник, 26 января, около 13:30 на улице Лазурной в Николаеве женщина обнаружила в мусорном контейнере новорожденного ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Младенца госпитализировали, сейчас о нем заботятся медики. Его состояние расценивают как удовлетворительное.

Полиция ищет мать младенца и выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации.

Граждан просят помочь в поисках и сообщить любую известную информацию по телефонам: (0512) 53-17-76 или 102.

В Николаеве в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка

Напомним, 15 января в Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке. Медики установили, что младенец – девочка, появившаяся на свет за несколько часов до того, как ее нашли.

