16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 12:45

Хотел, чтобы "война быстрее завершилась": на Харьковщине мужчина "сливал" россиянам дислокацию ВСУ

09 февраля 2026, 12:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шевченковский районный суд Харькова утвердил соглашение о признании виновности в деле распространения информации о расположении Вооруженных сил Украины. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В июле-августе житель города Изюм общался в Telegram с неустановленным лицом. Тогда мужчина рассказывал "собеседнику" о дислокации и перемещении украинских военных и военной техники, привлеченных боевых задач. Он также написал о кухне, где готовят еду для военных, занимающихся дпонами.

В ноябре ему сообщили о подохре. Его мотивами считают идеологические убеждения и негативное отношение к должностным лицам государственной власти Украины.

Сам мужчина не отрицал вины. При этом он заявлял, что делал это, чтобы "война быстрее кончилась". В частности, он просил не помещать его под стражу, потому что заболевание и отсутствие лечения приведут к его смерти. Однако со временем все же заключил соглашение с прокурором.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов РФ, которые готовили дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф корректировщик суд
В Киеве будут судить главу ВВК Госпогранслужбы, который за деньги переводил военных из передовой в тыл
06 февраля 2026, 17:55
СБУ задержала агента ГРУ, готовившего ракетные атаки на три области Украины
06 февраля 2026, 13:29
Наводили вражеские "КАБы" на защитников: в Донецкой области задержали двух российских агентов
06 февраля 2026, 12:14
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ
09 февраля 2026, 16:38
В Харькове русский дрон застрял на дереве
09 февраля 2026, 16:35
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
09 февраля 2026, 16:17
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15
НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30
Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17
Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »