Хотел, чтобы "война быстрее завершилась": на Харьковщине мужчина "сливал" россиянам дислокацию ВСУ

Шевченковский районный суд Харькова утвердил соглашение о признании виновности в деле распространения информации о расположении Вооруженных сил Украины. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В июле-августе житель города Изюм общался в Telegram с неустановленным лицом. Тогда мужчина рассказывал "собеседнику" о дислокации и перемещении украинских военных и военной техники, привлеченных боевых задач. Он также написал о кухне, где готовят еду для военных, занимающихся дпонами.

В ноябре ему сообщили о подохре. Его мотивами считают идеологические убеждения и негативное отношение к должностным лицам государственной власти Украины.

Сам мужчина не отрицал вины. При этом он заявлял, что делал это, чтобы "война быстрее кончилась". В частности, он просил не помещать его под стражу, потому что заболевание и отсутствие лечения приведут к его смерти. Однако со временем все же заключил соглашение с прокурором.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов РФ, которые готовили дроны-бомберы для атак по Одессе изнутри. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" из гражданского квадрокоптера.