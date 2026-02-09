В Запорожском районе во время пожара погиб пожилой мужчина

Иллюстративное фото: ГСЧС Запорожье

8 февраля в Запорожском районе возник пожар на территории частного домовладения. Загорелся жилой дом, огонь охватил площадь около 30 кв

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе. Во время ликвидации пожара обнаружено тело 71-летнего мужчины без признаков жизни.

Причина возгорания устанавливается, ведется расследование.

Всего за минувшие сутки чрезвычайники совершили 9 выездов, в том числе ликвидировали 2 пожара. К ликвидации событий от ГУ ГСЧС привлекалось 57 спасателей и 13 единиц техники.

Напомним, в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.