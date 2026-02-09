В Киеве судили начальника поезда за махинации с билетами

Фото: УЗ

Святошинский районный суд города Киева утвердил соглашение об участии в преступной организации и злоупотреблении служебным положением. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, железнодорожники создавали искусственный дефицит железнодорожных билетов на популярные направления международного сообщения. В частности, незаконно продавали места в вагонах поездов и служебных купе проводников.

Преступную организацию ликвидировали в 2024 году. В состав группы входило 15 осей. Общая сумма ущерба Укрзализныци оценивается в 8,7 миллиона гривен. Известно, что в период с января по июнь 2024 в результате преступных действий начальника поезда Укрзализныця недополучила от продажи билетов на поезд 733 тысячи гривен.

Обвиняемый заключил соглашение с прокурором. Он получил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен и 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания тюремного наказания с испытательным сроком в 2 года. Также он добровольно возместил 245 тысяч гривен ущерба и задонатив 25 тысяч гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины.

