РФ атаковала Украину 11 ракетами и 149 дронами: как отработала ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 февраля российские войска атаковали Украину. Противник применил 11 баллистических ракет и 149 ударных БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 ПВО сбило или подавило 116 вражеских дронов. Часть баллистических ракет Искандер-М также была перехвачена и не достигла своих целей.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 15 локациях, а обломки сбитых дронов упали на 6 локациях.

Напомним, в ночь на 9 февраля в результате обстрела Одессы погиб 35-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, среди них 19-летняя девушка. Нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

Кроме того, в эту ночь враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов Харьковской области. В результате атаки полностью разрушен частный дом, погибла женщина и 10-летний мальчишка.