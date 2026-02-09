Фото: Прокуратура Украины

Правоохранительные органы завершили расследование по делу сотрудника одного из киевских банков, который помогал РФ и передавал банковскую тайну

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина снимал военные объекты Киева скрыто во время передвижения по городу и отправлял фото, видео и точные координаты куратору спецслужб РФ через мессенджер за деньги. Полученные данные враг использовал для подготовки и корректировки обстрелов.

Кроме этого, используя служебное положение, подозреваемый передавал представителям государства-агрессора информацию, составляющую банковскую, коммерческую и служебную тайну.

Мужчину задержали в Киеве во время выполнения очередного задания. У него изъяли телефон с поличным.

По ходатайству прокуратуры суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права залога.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, контрразведка СБУ задержала в Харькове еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленница готовила координаты для новой серии ракетно-бомбовых атак россиян по городу

