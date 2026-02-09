ГБР проводит обыски в областном подразделении ГСЧС на Закарпатье

Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 9 февраля, следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в областном подразделении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Официальных комментариев от ГБР или ГСЧС пока не поступало.

По имеющейся информации, следственные действия могут быть связаны с возможными нарушениями при закупках техники и оборудования, а также с возможными бюджетными схемами.

Напомним, летом в Запорожье правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. В ее организации подозревается начальник караула одной из местных пожарных частей. К преступной деятельности чиновник привлек знакомого – бывшего лесника из Закарпатья. За свои услуги злоумышленники потребовали 19 тысяч долларов США.