05 февраля 2026, 14:35

В Харькове в смерти 11-летнего мальчика обвиняют мать: она получила подозрение

05 февраля 2026, 14:35
Фото: Нацполиция
Читайте також
Правоохранители выяснили, что женщина ненадлежащим образом выполняла родительские обязанности по уходу за своим малолетним сыном. Она не обратилась вовремя за медицинской помощью

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

11-летний мальчик нуждался в медицинской помощи. Однако его мать долго лечила его сама. Она игнорировала ухудшение состояния мальчика. Впоследствии из-за этого ребенок умер. Теперь женщина получила подозрение за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или забота. Ей грозит заключение до пяти лет.

В прокуратуре добавили, что маленький Олег из-за аутизма и умственной отставности полностью зависел от ухода за матерью. Однако мальчик должной заботы со стороны самого родного человека он не получал.

Летом 2025 года, при обстоятельствах, которые сейчас устанавливает следствие, мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму.

В течение месяца его состояние резко ухудшалось. У ребенка наблюдались рвота, потеря аппетита, значительное похудение, выделение жидкости из уха. Несмотря на это, мать не обратилась за медицинской помощью, хотя видела, как страдает ее родной сын. 8 июля 2025 11-летний Олег умер", - рассказали о трагедии в прокуратуре.

Напомним, в Киеве полицейские сообщили о подозрении врачу роддома из-за гибели роженицы. После тяжелых родов младенец родился мертвым, а на следующий день скончалась и 36-летняя мать.

дети полиция Харьков
05 февраля 2026
