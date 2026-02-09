Зима в Украине: более 1,6 тыс. человек пострадали от обморожений и переохлаждения

Иллюстративное фото: из открытых источников

За январь 2026 года 1 642 украинца обратились к экстренной медицинской помощи с обморожением или переохлаждением

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего обращений зафиксировано в Днепропетровской области – 195, в Киеве – 183 и на Харьковщине – 167.

В общей сложности 1 469 человек из обратившихся за помощью были госпитализированы в медицинские учреждения.

Медики напоминают об основных способах профилактики холодовой травмы:

одеваться в несколько слоев одежды,

оставаться физически активными,

избегать употребления алкоголя и следить за признаками переохлаждения или обморожения.

Симптомы переохлаждения включают бледную, холодную на ощупь и сухую кожу, синюшность кожи и губ, дрожь тела, замедление дыхания и невнятный язык. Маленькие дети могут быть сонными, необычно тихими и отказываться от еды.

Обморожение проявляется серо-желтой или восково-белой окраской кожи, онемением и потерей чувствительности.

В случае холодовой травмы следует переместить пострадавшего в теплое помещение, позвонить по телефону 103 или 112, осторожно снять мокрую одежду и украшения, накрыть термопокрывалом или одеялом, дать теплое безалкогольное питье и ожидать медиков.

Не следует протирать пораженную кожу снегом, нагревать горячей водой или использовать спирт.

Если состояние человека ухудшается или он потерял сознание, необходимо повторно вызвать экстренные службы или начать сердечно-легочную реанимацию.

Напомним, с начала 2026 года на Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу, среди которых ребенок. Из всех госпитализированных трое были прооперированы – им провели необходимые ампутации.

