16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 11:26

Зима в Украине: более 1,6 тыс. человек пострадали от обморожений и переохлаждения

09 февраля 2026, 11:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За январь 2026 года 1 642 украинца обратились к экстренной медицинской помощи с обморожением или переохлаждением

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего обращений зафиксировано в Днепропетровской области – 195, в Киеве – 183 и на Харьковщине – 167.

В общей сложности 1 469 человек из обратившихся за помощью были госпитализированы в медицинские учреждения.

Медики напоминают об основных способах профилактики холодовой травмы:

  • одеваться в несколько слоев одежды,
  • оставаться физически активными,
  • избегать употребления алкоголя и следить за признаками переохлаждения или обморожения.

Симптомы переохлаждения включают бледную, холодную на ощупь и сухую кожу, синюшность кожи и губ, дрожь тела, замедление дыхания и невнятный язык. Маленькие дети могут быть сонными, необычно тихими и отказываться от еды.

Обморожение проявляется серо-желтой или восково-белой окраской кожи, онемением и потерей чувствительности.

В случае холодовой травмы следует переместить пострадавшего в теплое помещение, позвонить по телефону 103 или 112, осторожно снять мокрую одежду и украшения, накрыть термопокрывалом или одеялом, дать теплое безалкогольное питье и ожидать медиков.

Не следует протирать пораженную кожу снегом, нагревать горячей водой или использовать спирт.

Если состояние человека ухудшается или он потерял сознание, необходимо повторно вызвать экстренные службы или начать сердечно-легочную реанимацию.

Напомним, с начала 2026 года на Волыни из-за морозов 14 человек попали в больницу, среди которых ребенок. Из всех госпитализированных трое были прооперированы – им провели необходимые ампутации.

Ранее RegioNews публиковал рекомендации Минздрава, что делать, когда нет тепла дома. А также, 4 правила, как уберечься от обморожения и переохлаждения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина украинцы Минздрав больницы зима переохлаждение медицинская помощь
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
На Украину снова надвигаются 25-градусные морозы
05 февраля 2026, 16:26
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ
09 февраля 2026, 16:38
В Харькове русский дрон застрял на дереве
09 февраля 2026, 16:35
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
09 февраля 2026, 16:17
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15
НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30
Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17
Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »