16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
UA | RU
UA | RU
09 февраля 2026, 08:58

Львовский клуб "Карпаты" выбрал нового капитана после языкового скандала

09 февраля 2026, 08:58
Читайте також українською мовою
Денис Мирошниченко. Фото: ФК Карпаты (Львов)
Читайте також
українською мовою

Львовский футбольный клуб "Карпаты" официально назначил нового капитана команды. Все из-за использования русского языка бывшим лидером Денисом Мирошниченко во время командного собрания, что вызвало общественный резонанс

Об этом сообщили на официальной странице клуба, передает RegioNews.

Скандал вспыхнул после того, как в прямом эфире попал момент, где Мирошниченко произносил мотивационную речь к игрокам на русском языке.

Реакция болельщиков и пользователей соцсетей была мгновенной, после чего в клубе инициировали перевыборы капитана.

"В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевших место перед контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана", – пояснили в ФК.

По результатам внутреннего голосования, новым капитаном "Карпат" стал 27-летний центральный защитник Владислав Бабогло. Он присоединился к львовянам летом 2023 года и уже провел за клуб 64 матча. Будут помогать ему в роли вицекапитанов Амвросий Чачуа и Эдсон.

Владислав Бабогло

Легендарный тренер Мирон Маркевич, ранее возглавлявший "Карпаты", в интервью сайту "Украинский футбол" прокомментировал языковой конфликт:

"Мне не совсем понятна эта ситуация, странная. Он что, разве украинского не знает? Вот если бы действительно не владел языком, то это одно, а так… Мирошниченко уже столько лет в "Карпатах" играет. При мне он бы себе такое не позволил, сомневаюсь, что говорил бы по-русски".

Маркевич также подчеркнул, что Чачуа и Бабогло "своей игрой заслуживают носить капитанскую повязку на плече".

Напомним, в Харькове водитель отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Мужчина не выполнил требования статьи 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязывающей предоставлять услуги в сфере транспорта на украинском языке. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн.

Читайте также: Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилкой и его "Дольче габбаной"

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов футбол скандал русский язык капитан футболисты
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
В Киевской области застрелили редкого оленя
09 февраля 2026, 17:05
Обиделся и угнал авто: в Ровенской области пьяный мужчина на чужой машине попал в ДТП
09 февраля 2026, 16:55
На Днепропетровщине начальник продовольственной службы воинской части организовал масштабную коррупционную схему на поставке продовольствия для ВСУ
09 февраля 2026, 16:38
В Харькове русский дрон застрял на дереве
09 февраля 2026, 16:35
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
09 февраля 2026, 16:17
Нардепа от "Слуги народа" приговорили к 4 годам лишения свободы за получение взятки
09 февраля 2026, 15:52
Задержали мужчину, который "заминировал" торговый центр во Львове
09 февраля 2026, 15:15
НОТУ заказала у Пинчука контент для Евровидения-2026 за 15 млн грн
09 февраля 2026, 14:30
Экспленный рассказал шокирующие подробности пыток журналистки Рощиной в российском СИЗО
09 февраля 2026, 14:17
Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »