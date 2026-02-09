Львовский клуб "Карпаты" выбрал нового капитана после языкового скандала

Денис Мирошниченко. Фото: ФК Карпаты (Львов)

Львовский футбольный клуб "Карпаты" официально назначил нового капитана команды. Все из-за использования русского языка бывшим лидером Денисом Мирошниченко во время командного собрания, что вызвало общественный резонанс

Об этом сообщили на официальной странице клуба, передает RegioNews.

Скандал вспыхнул после того, как в прямом эфире попал момент, где Мирошниченко произносил мотивационную речь к игрокам на русском языке.

Реакция болельщиков и пользователей соцсетей была мгновенной, после чего в клубе инициировали перевыборы капитана.

"В связи с действиями капитана Дениса Мирошниченко, имевших место перед контрольным матчем против шведского ГАИС, команда выберет нового капитана", – пояснили в ФК.

По результатам внутреннего голосования, новым капитаном "Карпат" стал 27-летний центральный защитник Владислав Бабогло. Он присоединился к львовянам летом 2023 года и уже провел за клуб 64 матча. Будут помогать ему в роли вицекапитанов Амвросий Чачуа и Эдсон.

Владислав Бабогло

Легендарный тренер Мирон Маркевич, ранее возглавлявший "Карпаты", в интервью сайту "Украинский футбол" прокомментировал языковой конфликт:

"Мне не совсем понятна эта ситуация, странная. Он что, разве украинского не знает? Вот если бы действительно не владел языком, то это одно, а так… Мирошниченко уже столько лет в "Карпатах" играет. При мне он бы себе такое не позволил, сомневаюсь, что говорил бы по-русски".

Маркевич также подчеркнул, что Чачуа и Бабогло "своей игрой заслуживают носить капитанскую повязку на плече".

Напомним, в Харькове водитель отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Мужчина не выполнил требования статьи 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязывающей предоставлять услуги в сфере транспорта на украинском языке. За такое нарушение предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн.

