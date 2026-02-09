11:44  09 лютого
В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір
10:57  09 лютого
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
08:58  09 лютого
Львівський клуб "Карпати" обрав нового капітана після мовного скандалу
UA | RU
UA | RU
09 лютого 2026, 11:44

В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір

09 лютого 2026, 11:44
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

В Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення тіла немовляти у сміттєвому контейнері

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 8 лютого у Пересипському районі міста. Про знахідку правоохоронців повідомила місцева жителька.

Менш ніж за годину співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили особу матері – 37-річної одеситки. Жінка має двох неповнолітніх дітей, однак кілька років тому була позбавлена батьківських прав.

Як повідомили джерела "Думської", жінка нібито не знала, що вагітна. Перейми почалися раптово рано-вранці. Пологи відбулися на п'ятому місяці вагітності. У цей момент пологів у квартирі перебувала мати жінки (бабуся дітей). Саме вона перерізала пуповину, після чого склала тіло немовляти в пакет і винесла в сміттєвий бак.

Первинний огляд не підтверджує наявність насильницьких травм на тілі новонародженого.

Сім'я давно мала проблеми з соціальними службами. Батько двох старших дітей жінки також позбавлений батьківських прав.

На даний момент обидві старші дитини вилучені з сім'ї соцслужбами.

Розглядається питання про правову кваліфікацію дій обох жінок, оскільки існують припущення щодо можливих проблем із їхнім психічним здоров’ям.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

Слідчі встановлюють усі обставини події. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Миколаєві поліцейські продовжують розшук матері, яка залишила немовля у сміттєвому контейнер. За інформацію, що допоможе у розкритті злочину, гарантують винагороду.

Як відомо, подія сталася 26 січня на вулиці Лазурній (мікрорайон Намив). За даними медиків, дитині було від 3 до 7 днів. Хлопчик пролежав у смітнику кілька годин. Наразі немовля перебуває під наглядом лікарів, його життю загрози немає.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса поліція мати сміттєві баки плід дитини
У Харкові затримали чоловіка, який розбещував 11-річного хлопчика
06 лютого 2026, 20:40
Зниклу 13-річну дівчинку зі Львівщини знайшли мертвою на кризі річки
06 лютого 2026, 08:26
У Харкові в смерті 11-річного хлопчика звинувачують матір: вона отримала підозру
05 лютого 2026, 14:35
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Флешбек у близької людини: як допомогти повернутися у реальність
09 лютого 2026, 13:54
Прокуратура забрала у родини кума Путіна 24 гектара на Київщині
09 лютого 2026, 13:45
На Львівщині чоловік намагався вбити військового сокирою
09 лютого 2026, 13:26
У Києві судили начальника поїзда за махінації з квитками
09 лютого 2026, 13:15
Хотів, щоб "війна швидше завершилась": на Харківщині чоловік "зливав" росіянам дислокацію ЗСУ
09 лютого 2026, 12:45
ДБР проводить обшуки в обласному підрозділі ДСНС на Закарпатті
09 лютого 2026, 12:18
Зима в Україні: понад 1,6 тис. людей постраждали від обморожень та переохолодження
09 лютого 2026, 11:26
Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва
09 лютого 2026, 10:57
РФ атакувала Україну 11 ракетами та 149 дронами: як відпрацювала ППО
09 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »