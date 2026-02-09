В Одесі на смітнику знайшли тіло немовляти: поліція розшукала матір

Фото: Національна поліція

В Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення тіла немовляти у сміттєвому контейнері

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 8 лютого у Пересипському районі міста. Про знахідку правоохоронців повідомила місцева жителька.

Менш ніж за годину співробітники відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 встановили особу матері – 37-річної одеситки. Жінка має двох неповнолітніх дітей, однак кілька років тому була позбавлена батьківських прав.

Як повідомили джерела "Думської", жінка нібито не знала, що вагітна. Перейми почалися раптово рано-вранці. Пологи відбулися на п'ятому місяці вагітності. У цей момент пологів у квартирі перебувала мати жінки (бабуся дітей). Саме вона перерізала пуповину, після чого склала тіло немовляти в пакет і винесла в сміттєвий бак.

Первинний огляд не підтверджує наявність насильницьких травм на тілі новонародженого.

Сім'я давно мала проблеми з соціальними службами. Батько двох старших дітей жінки також позбавлений батьківських прав.

На даний момент обидві старші дитини вилучені з сім'ї соцслужбами.

Розглядається питання про правову кваліфікацію дій обох жінок, оскільки існують припущення щодо можливих проблем із їхнім психічним здоров’ям.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. Кримінальне провадження відкрито за ознаками ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть".

Слідчі встановлюють усі обставини події. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Миколаєві поліцейські продовжують розшук матері, яка залишила немовля у сміттєвому контейнер. За інформацію, що допоможе у розкритті злочину, гарантують винагороду.

Як відомо, подія сталася 26 січня на вулиці Лазурній (мікрорайон Намив). За даними медиків, дитині було від 3 до 7 днів. Хлопчик пролежав у смітнику кілька годин. Наразі немовля перебуває під наглядом лікарів, його життю загрози немає.