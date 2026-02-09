16:17  09 февраля
Стало известно, где завтра будет до -22 градусов
11:44  09 февраля
В Одессе на мусорнике нашли тело младенца: полиция разыскала мать
10:57  09 февраля
Сотрудника банка будут судить за госизмену: передавал РФ данные о объектах Киева
09 февраля 2026, 13:26

Во Львовской области мужчина пытался убить военного топором

09 февраля 2026, 13:26
Фото: Прокуратура Украины
Во Львовской области сообщили о подозрении 38-летнему жителю Жидачева, который в конце декабря прошлого года пытался убить военнослужащего ВСУ во время конфликта у кафе в городском парке

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, между братом подозреваемого и другой компанией возникла ссора. Мужчина решил "помочь" родственнику, схватил топор и бросился на оппонентов. Увидев оружие, люди начали убегать, однако одного из них нападающему удалось догнать.

Злоумышленник несколько раз ударил находившегося в отпуске 52-летнего военнослужащего, обухом топора по голове. Считая, что потерпевший умер, мужчина скрылся с места происшествия, выбросив орудие преступления. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

В результате нападения военный получил тяжелые телесные повреждения, в частности переломы костей черепа, и длительное время находился на лечении в больнице.

После совершения преступления подозреваемый скрывался у знакомых во Львове, однако правоохранители установили его местонахождение и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Хмельницкой области до 10 лет лишения свободы грозит мужчине, которого обвиняют в покушении на убийство военнослужащего. Событие произошло 16 ноября прошлого года около 22:00 вблизи одного из хостелов в Каменце-Подольском.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
07 августа 2025
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
