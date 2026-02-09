Во Львовской области мужчина пытался убить военного топором

Фото: Прокуратура Украины

Во Львовской области сообщили о подозрении 38-летнему жителю Жидачева, который в конце декабря прошлого года пытался убить военнослужащего ВСУ во время конфликта у кафе в городском парке

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, между братом подозреваемого и другой компанией возникла ссора. Мужчина решил "помочь" родственнику, схватил топор и бросился на оппонентов. Увидев оружие, люди начали убегать, однако одного из них нападающему удалось догнать.

Злоумышленник несколько раз ударил находившегося в отпуске 52-летнего военнослужащего, обухом топора по голове. Считая, что потерпевший умер, мужчина скрылся с места происшествия, выбросив орудие преступления. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

В результате нападения военный получил тяжелые телесные повреждения, в частности переломы костей черепа, и длительное время находился на лечении в больнице.

После совершения преступления подозреваемый скрывался у знакомых во Львове, однако правоохранители установили его местонахождение и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

