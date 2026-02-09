Россияне нанесли удар по энергетическому объекту на Волыни

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские захватчики нанесли удар по энергетическому объекту в Волынской области

Об этом сообщил Нововолынский городской голова Борис Карпус, передает RegioNews.

"Этой ночью враг снова нанес удар по энергообъекту возле Нововолынской общины", - написал глава города.

По его словам, вода подается от электросети, очистные сооружения работают на генераторе, а некоторые котельные также перешли на автономное питание.

"Котлы разжигают. Топливо есть. Все ответственные службы выведены на работу. Ситуация под контролем", – добавил Карпус.

Больше информации о последствиях обстрела городской голова пообещал предоставить впоследствии.

Как известно, Нововолынск расположен в нескольких километрах от границы с Польшей.

Напомним, в ночь на 9 февраля в результате обстрела Одессы погиб 35-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, среди них 19-летняя девушка. Нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

Кроме того, в эту ночь враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов Харьковской области. В результате атаки полностью разрушен частный дом, погибла женщина и 10-летний мальчишка.