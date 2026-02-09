Россияне нанесли удар по энергетическому объекту на Волыни
Российские захватчики нанесли удар по энергетическому объекту в Волынской области
Об этом сообщил Нововолынский городской голова Борис Карпус, передает RegioNews.
"Этой ночью враг снова нанес удар по энергообъекту возле Нововолынской общины", - написал глава города.
По его словам, вода подается от электросети, очистные сооружения работают на генераторе, а некоторые котельные также перешли на автономное питание.
"Котлы разжигают. Топливо есть. Все ответственные службы выведены на работу. Ситуация под контролем", – добавил Карпус.
Больше информации о последствиях обстрела городской голова пообещал предоставить впоследствии.
Как известно, Нововолынск расположен в нескольких километрах от границы с Польшей.
Напомним, в ночь на 9 февраля в результате обстрела Одессы погиб 35-летний мужчина. Еще два человека получили ранения, среди них 19-летняя девушка. Нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.
Кроме того, в эту ночь враг атаковал ударными беспилотниками частный сектор города Богодухов Харьковской области. В результате атаки полностью разрушен частный дом, погибла женщина и 10-летний мальчишка.