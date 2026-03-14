Смертельное ДТП в Киевской области: иномарка "влетела" в грузовик
Авария произошла 12 марта на автодороге Киев-Знаменка, близ села Яхны. К сожалению, погибли люди
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Предварительно 60-летний водитель Renault Kengoo выехал на встречную полосу. Из-за этого он столкнулся с грузовиком Scania, за рулем которого находился 46-летний мужчина.
В результате ДТП водитель Renault Kengoo и его 67-летний пассажир от полученных травм погибли на месте. Правоохранители возбудили уголовное производство.
"Правоохранители призывают участников дорожного движения быть ответственными, соблюдать скоростной режим и правила безопасности, ведь каждая ошибка на дороге может привести к трагическим последствиям", - говорят в полиции.
