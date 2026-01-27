Фото: ДТЭК

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечается, разрушения колоссальные и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние.

"Наши бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных. Специалисты выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, после – приступят к ремонтам", – сообщили в ДТЭК.

Напомним, ночью 27 января россияне массированно атаковали в Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка. Известно о 23 пострадавших, в том числе дети и беременная женщина. Спасатели ищут трех человек под завалами.