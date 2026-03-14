14 марта 2026, 10:00

В Одесской области мужчина воровал чужие посылки с поддельным паспортом в "Дія"

14 марта 2026, 10:00
Иллюстративное фото
Доброславский районный суд Одесской области признал гражданина виновным в мошенничестве и использовании поддельного документа. Стали известны подробности схемы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2023 году мужчина искал работу и получил в Telegram предложение. Ему предлагали забирать посылки от имени других лиц в разных отделениях Укрпочты в Одесской области.

Работодатель спросил марку и модель его мобильного телефона и установленную на нем операционную систему. Впоследствии "сотруднику" направили ссылку для загрузки программного обеспечения, которая по своему внешнему виду имитировала "Дія".

Когда мужчина вошел в эту программу, то увидел там документ с анкетными данными другого человека, но своим фото. В апреле того же года он забрал посылку в отделении Укрпочты в Одессе, используя поддельный электронный документ. Благодаря этому 9 тысяч гривен из сервиса "OLX Доставка" засчитали неизвестному лицу, а реальный адресат потерял деньги. В мае таким образом была изъята еще одна посылка, но уже на 13 тысяч гривен.

На суде мужчина признал вину. Он рассказал, что очень нуждался в деньгах и потому ничего не заподозрил. Он понял, что что-то не столько тогда, когда увидел поддельные документы. Однако вовремя не остановился и отказался.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком в два года.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

суд Одесса подделка афера
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
