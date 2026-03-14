В Одесской области мужчина воровал чужие посылки с поддельным паспортом в "Дія"

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2023 году мужчина искал работу и получил в Telegram предложение. Ему предлагали забирать посылки от имени других лиц в разных отделениях Укрпочты в Одесской области.

Работодатель спросил марку и модель его мобильного телефона и установленную на нем операционную систему. Впоследствии "сотруднику" направили ссылку для загрузки программного обеспечения, которая по своему внешнему виду имитировала "Дія".

Когда мужчина вошел в эту программу, то увидел там документ с анкетными данными другого человека, но своим фото. В апреле того же года он забрал посылку в отделении Укрпочты в Одессе, используя поддельный электронный документ. Благодаря этому 9 тысяч гривен из сервиса "OLX Доставка" засчитали неизвестному лицу, а реальный адресат потерял деньги. В мае таким образом была изъята еще одна посылка, но уже на 13 тысяч гривен.

На суде мужчина признал вину. Он рассказал, что очень нуждался в деньгах и потому ничего не заподозрил. Он понял, что что-то не столько тогда, когда увидел поддельные документы. Однако вовремя не остановился и отказался.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы, но уволили с испытательным сроком в два года.

