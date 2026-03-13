Скандал в monobank: адвокаты Карины Кольб предъявили досудебные требования Гороховскому

Фото: из открытых источников

Юристы объявили, что в течение трех дней в Monobank и его соучредителю Олегу Гороховскому будут направлены досудебные требования

Об этом сообщает адвокатское объединение Addati Group, защищающее Карину Кольб, передает RegioNews.

Как отмечают юристы, дело касается не только их клиентки, но и права каждого украинца на конфиденциальность персональных данных и защиту от публичной травли. Они требуют:

публичных извинений от Гороховского на всех его личных страницах,

опровержение распространенной информации,

возмещение морального и материального вреда,

разблокировка банковского счета клиентки.

Отдельно адвокаты сообщили о направлении запроса в банк относительно информации о возможном внутреннем чате работников, где могли обсуждать и высмеивать фото и видео клиентов, полученные во время процедуры идентификации.

Monobank на заявление юристов пока не реагировал.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил о проверке возможного нарушения закона из-за действий соучредителя monobank Олега Гороховского, который признал обнародование персональных данных клиентки неправомерным.

Как известно, 9 марта Гороховский опубликовал в сети фото клиентки банка, сделанное во время видеоверификации. На заднем фоне, по его словам, было русское знамя.

Впоследствии клиентка заявила, что действительно на стене был флаг Словении, и раскритиковала публикацию своего фото без согласия.

Вечером 11 марта Гороховский принес извинения за обнародование фото и объяснил свои действия эмоциональной реакцией на российский триколор. Он отметил, что после многих лет войны это знамя вызывает у него сильный гнев, поэтому он отреагировал наспех и без раздумий.

