Скандал в monobank: адвокаты Карины Кольб предъявили досудебные требования Гороховскому
Юристы объявили, что в течение трех дней в Monobank и его соучредителю Олегу Гороховскому будут направлены досудебные требования
Об этом сообщает адвокатское объединение Addati Group, защищающее Карину Кольб, передает RegioNews.
Как отмечают юристы, дело касается не только их клиентки, но и права каждого украинца на конфиденциальность персональных данных и защиту от публичной травли. Они требуют:
- публичных извинений от Гороховского на всех его личных страницах,
- опровержение распространенной информации,
- возмещение морального и материального вреда,
- разблокировка банковского счета клиентки.
Отдельно адвокаты сообщили о направлении запроса в банк относительно информации о возможном внутреннем чате работников, где могли обсуждать и высмеивать фото и видео клиентов, полученные во время процедуры идентификации.
Monobank на заявление юристов пока не реагировал.
Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил о проверке возможного нарушения закона из-за действий соучредителя monobank Олега Гороховского, который признал обнародование персональных данных клиентки неправомерным.
Как известно, 9 марта Гороховский опубликовал в сети фото клиентки банка, сделанное во время видеоверификации. На заднем фоне, по его словам, было русское знамя.
Впоследствии клиентка заявила, что действительно на стене был флаг Словении, и раскритиковала публикацию своего фото без согласия.
Вечером 11 марта Гороховский принес извинения за обнародование фото и объяснил свои действия эмоциональной реакцией на российский триколор. Он отметил, что после многих лет войны это знамя вызывает у него сильный гнев, поэтому он отреагировал наспех и без раздумий.
Читайте также: Скандал из monobank: откуда у Гороховского персональные данные клиентки