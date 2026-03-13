14:59  13 марта
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
12:55  13 марта
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
13 марта 2026, 16:55

Филатов против Лачена: мэр Днепра и блогер-миллионник публично обливают друг друга грязью

В социальной сети разразился громкий скандал между Игорем Лаченковым и мэром Днепра Борисом Филатовым

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

12 марта Игорь Лаченков в своем Telegram-канале "Лачен пишет" написал, что может "писать о коррупции и защищать антикоррупционные органы". Впоследствии он заявил, что Борис Филатов якобы грабит город. Никаких доказательств или аргументов он не предоставил.

В тот же день мэр Днепра ответил блоггеру. В своем Telegram-канале он написал, что приглашает Игоря Лаченкова в свой кабинет в горсовете на встречу. Также он заявил, что хотел бы говорить о "рейдерстве", "мародерах", деле, в котором мать Лаченкова была судьей, его бронирование и якобы связи с Офисом президента. Никаких доказательств он также не предоставил.

Впоследствии блогер заявил, что воспринимает слова городского головы как "открытые личные угрозы", и написал, что намерен проинформировать о ситуации сотрудничающих с Днепром дипломатов и партнеров. Отдельно он ответил на критику матери.

По словам Игоря Лаченкова, Борис Филатов и связанные с ним медиаресурсы якобы использовали старое дело, связанное с решением арбитража в отношении Южмаша, чтобы дискредитировать его семью. Блогер настаивает, что речь идет о извращенной информации, а средства, о которых говорилось в публичных упреках, "никаких росте не получил".

В настоящее время конфликт продолжается. Блогер Игорь Лаченков обвиняет мэра Днепра в неподобающем поведении и коррупции, а мэр выдвигает встречные обвинения и приглашает на открытый разговор.

Что предшествовало конфликту

Ранее мэр Днепра дал интервью изданию "Украинская правда". Во время общения с журналистом он прокомментировал свое отношение к некоторым блоггерам. В частности, Игоря Лаченкова. Борис Филатов выразил мнение, что Игорь Лаченков "идет по пути Джокера".

"Он идет просто по пути Джокера, Романа Кравца. Он только там, скажем так, играет в более высшей лиге, но он просто идет по этому пути. Вот я бы хотел бы его предупредить, что не нужно это делать. Потому что репутацию потерять можно очень быстро. У нас такая же была блоггер там, Алхим. Да там что-то тоже какие-то миллионы и все." Филатов.

Филатов Борис Альбертович блогер Днепр
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье
13 марта 2026, 17:11
Главе Госпродпотребслужбы Полтавщины отменили инвалидность, теперь она судится за возвращение статуса
13 марта 2026, 16:47
В Тернополе задержали юристку-коррупционершу, которая за 3000 долларов обещала решить вопрос с военным учетом
13 марта 2026, 16:09
В Днепре судили пенсионерку, корректировавшую удары россиян
13 марта 2026, 15:45
Хищение 9,5 млн грн: в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей
13 марта 2026, 15:21
В Киеве – колоссальный ажиотаж, гостиницы переполнены иностранцами
13 марта 2026, 15:19
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
13 марта 2026, 14:59
Скандал в monobank: адвокаты Карины Кольб предъявили досудебные требования Гороховскому
13 марта 2026, 14:41
На надувных матрасах через Днестр: в Винницкой области трое мужчин пытались добраться до Молдовы
13 марта 2026, 14:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »