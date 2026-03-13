Филатов против Лачена: мэр Днепра и блогер-миллионник публично обливают друг друга грязью
В социальной сети разразился громкий скандал между Игорем Лаченковым и мэром Днепра Борисом Филатовым
12 марта Игорь Лаченков в своем Telegram-канале "Лачен пишет" написал, что может "писать о коррупции и защищать антикоррупционные органы". Впоследствии он заявил, что Борис Филатов якобы грабит город. Никаких доказательств или аргументов он не предоставил.
В тот же день мэр Днепра ответил блоггеру. В своем Telegram-канале он написал, что приглашает Игоря Лаченкова в свой кабинет в горсовете на встречу. Также он заявил, что хотел бы говорить о "рейдерстве", "мародерах", деле, в котором мать Лаченкова была судьей, его бронирование и якобы связи с Офисом президента. Никаких доказательств он также не предоставил.
Впоследствии блогер заявил, что воспринимает слова городского головы как "открытые личные угрозы", и написал, что намерен проинформировать о ситуации сотрудничающих с Днепром дипломатов и партнеров. Отдельно он ответил на критику матери.
По словам Игоря Лаченкова, Борис Филатов и связанные с ним медиаресурсы якобы использовали старое дело, связанное с решением арбитража в отношении Южмаша, чтобы дискредитировать его семью. Блогер настаивает, что речь идет о извращенной информации, а средства, о которых говорилось в публичных упреках, "никаких росте не получил".
В настоящее время конфликт продолжается. Блогер Игорь Лаченков обвиняет мэра Днепра в неподобающем поведении и коррупции, а мэр выдвигает встречные обвинения и приглашает на открытый разговор.
Что предшествовало конфликту
Ранее мэр Днепра дал интервью изданию "Украинская правда". Во время общения с журналистом он прокомментировал свое отношение к некоторым блоггерам. В частности, Игоря Лаченкова. Борис Филатов выразил мнение, что Игорь Лаченков "идет по пути Джокера".
"Он идет просто по пути Джокера, Романа Кравца. Он только там, скажем так, играет в более высшей лиге, но он просто идет по этому пути. Вот я бы хотел бы его предупредить, что не нужно это делать. Потому что репутацию потерять можно очень быстро. У нас такая же была блоггер там, Алхим. Да там что-то тоже какие-то миллионы и все." Филатов.