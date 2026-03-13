13 марта 2026, 15:45

В Днепре судили пенсионерку, корректировавшую удары россиян

Днепровский районный суд Днепропетровской области признал гражданку виновной в глорифификации российских военных и государственной измене. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что женщина проживала в Краматорске в Донецкой области и имела пророссийские взгляды. В 2024 году она распространяла сообщения, прославлявшие русских солдат, в запрещенной российской соцсети. Также она переписывалась с русским военным.

Женщина согласилась выполнять задачи оккупанта по оружию и передаче информации. Пенсионерка писала ему о нахождении подразделений Сил обороны Украины на территории местного предприятия, о местонахождении боекомплекта в районе соседних населенных пунктов, также информировала о результатах огневого поражения аэродрома города Краматорска и обстреле магазина "Эпицентр".

На суде женщина признала вину и раскаялась. Суд назначил пенсионерке наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировщика, приводившего российские обстрелы по Киеву. Им оказался завербованный ФСБ 59-летний предприниматель, занимавшийся изготовлением бронированного стекла для авто Сил обороны.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
