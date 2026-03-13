В Днепре судили пенсионерку, корректировавшую удары россиян

Днепровский районный суд Днепропетровской области признал гражданку виновной в глорифификации российских военных и государственной измене. Стало известно, какое наказание она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Известно, что женщина проживала в Краматорске в Донецкой области и имела пророссийские взгляды. В 2024 году она распространяла сообщения, прославлявшие русских солдат, в запрещенной российской соцсети. Также она переписывалась с русским военным.

Женщина согласилась выполнять задачи оккупанта по оружию и передаче информации. Пенсионерка писала ему о нахождении подразделений Сил обороны Украины на территории местного предприятия, о местонахождении боекомплекта в районе соседних населенных пунктов, также информировала о результатах огневого поражения аэродрома города Краматорска и обстреле магазина "Эпицентр".

На суде женщина признала вину и раскаялась. Суд назначил пенсионерке наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировщика, приводившего российские обстрелы по Киеву. Им оказался завербованный ФСБ 59-летний предприниматель, занимавшийся изготовлением бронированного стекла для авто Сил обороны.