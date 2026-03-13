В Тернополе задержали юристку-коррупционершу, которая за 3000 долларов обещала решить вопрос с военным учетом

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, юрист центра правовой помощи пообещала подлежащему мобилизации мужчине помочь исключить его из списка разыскиваемых лиц за нарушение военного учета.

Женщина заверила, что для положительного решения данного вопроса может повлиять работников ТЦК и СП. Цена "услуги" составила 3000 долларов.

Полицейские задержали юриста при получении 2560 евро неправомерной выгоды (что эквивалентно 3000 долларов США).

Суд избрал фигурантке меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 166 400 гривен.

Как сообщалось, в начале 2026 года в Тернопольской области сообщили о подозрении заместителю начальника районного ТЦК за получение взятки. Он получал деньги за снятие мужчин с розыска.