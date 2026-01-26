Фото: иллюстративное

В Харькове часть города осталась без света после серии вражеских ударов

По данным местных источников, массовые прилеты баллистических ракет и удары дронов вызвали временные перебои с электроснабжением, передает RegioNews.

Местные жители сообщают о сильных скачках напряжения в сети. Энергетики советуют выключать бытовые приборы, чтобы избежать повреждения техники.

Харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил, что инциденты зафиксированы в Индустриальном районе и других частях города. На данный момент последствия ударов продолжают уточнять.

Правоохранители и спасательные службы призывают жителей оставаться в укрытиях до окончания опасного периода. Угроза новых атак остается актуальной, поэтому жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности и избегать пребывания на открытых территориях.

