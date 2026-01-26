20:27  26 января
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
20:25  26 января
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
19:33  26 января
Почти сутки без света: в Черниговской области действуют жесткие графики отключений
UA | RU
UA | RU
26 января 2026, 19:47

Блэкаут в Харькове: ракеты и дроны оставили тысячи людей без света

26 января 2026, 19:47
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Харькове часть города осталась без света после серии вражеских ударов

По данным местных источников, массовые прилеты баллистических ракет и удары дронов вызвали временные перебои с электроснабжением, передает RegioNews.

Местные жители сообщают о сильных скачках напряжения в сети. Энергетики советуют выключать бытовые приборы, чтобы избежать повреждения техники.

Харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил, что инциденты зафиксированы в Индустриальном районе и других частях города. На данный момент последствия ударов продолжают уточнять.

Правоохранители и спасательные службы призывают жителей оставаться в укрытиях до окончания опасного периода. Угроза новых атак остается актуальной, поэтому жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности и избегать пребывания на открытых территориях.

Ранее сообщалось, Херсонская ТЭЦ подвергается систематическим обстрелам, что затрудняет работу и восстановление энергетического оборудования. Враг целенаправленно пытается сорвать восстановление станции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьков блэкаут ракеты дроны атака электроснабжение
Из-за ночной атаки РФ зафиксировано обесточивание в двух областях
26 января 2026, 14:57
Атака на мировое наследие: российские удары повредили Киево-Печерскую лавру
26 января 2026, 13:54
16 ракет по киевским ТЭЦ: Воздушные силы опровергли заявление эксперта
26 января 2026, 13:23
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Военное положение и мобилизацию в Украине снова продолжили
26 января 2026, 21:52
Украинские пограничники продолжают отбивать вражеские штурмы на севере Харьковщины
26 января 2026, 21:32
В ближайшее время украинские учителя начнут получать повышенную зарплату
26 января 2026, 21:03
Кривой Рог под атакой дронов: поврежден многоэтажный дом, известно о пожаре
26 января 2026, 20:34
ГСЧС предупреждает: гололед в 15 областях и 3 уровень лавин в Карпатах
26 января 2026, 20:27
В сети показали, как выглядит прифронтовая Константиновка Донецкой области
26 января 2026, 20:25
Приревновал женщину и убил "соперника": задержали мужчину, который убил человека на Житомирщине и скрывался несколько лет
26 января 2026, 20:25
Мясо на миллион: во Львовской области, на границе с Польшей, разоблачили дорогой груз
26 января 2026, 19:58
Энергетики рассказали, как будут выключать свет 27 января
26 января 2026, 19:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Тарас Загородний
Виталий Портников
Андркй Герус
Все блоги »