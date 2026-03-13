Фото: полиция

ДТП произошло 12 марта около 23:30 на улице Центральной в селе Пузыково Кременчугского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Chery Amulet на закруглении выехал с дороги и перевернулся.

От полученных травм 37-летний водитель авто погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

