16:40  26 января
Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ
14:23  26 января
Завтра в Украине резко потеплеет: где температура может подняться до +6
11:29  26 января
В Житомирской области грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: есть травмированные
26 января 2026, 16:40

Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ

26 января 2026, 16:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Армия РФ усилила удары по Херсонской ТЭЦ. Обстрелы продолжались почти сутки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

По его словам, оккупанты пытаются лишить возможности восстановления оборудования станции.

"Херсонская ТЭЦ была единственным источником теплоснабжения для десятков тысяч жителей города. Совместно с местными властями делаем все возможное, чтобы обеспечить херсонцев альтернативными источниками тепла", – отметил Корецкий.

Сейчас ситуация с теплом в Херсоне одна из самых критических.

Как сообщалось, полностью возобновить работу Херсонской ТЭЦ пока невозможно из-за постоянных атак РФ. Как известно, Херсонская теплоэлектроцентраль остановила работу из-за повреждений в результате российских обстрелов.

23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
