Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ усилила удары по Херсонской ТЭЦ. Обстрелы продолжались почти сутки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главы правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

По его словам, оккупанты пытаются лишить возможности восстановления оборудования станции.

"Херсонская ТЭЦ была единственным источником теплоснабжения для десятков тысяч жителей города. Совместно с местными властями делаем все возможное, чтобы обеспечить херсонцев альтернативными источниками тепла", – отметил Корецкий.

Сейчас ситуация с теплом в Херсоне одна из самых критических.

Как сообщалось, полностью возобновить работу Херсонской ТЭЦ пока невозможно из-за постоянных атак РФ. Как известно, Херсонская теплоэлектроцентраль остановила работу из-за повреждений в результате российских обстрелов.