08:57  27 січня
У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину
08:29  27 січня
У Києві вночі сталася пожежа у девʼятиповерхівці: загинула людина
08:21  27 січня
Хабар за зняття з розшуку: на Тернопільщині посадовця ТЦК взяли під варту
27 січня 2026, 07:10

Вночі Одесу атакували ударні БпЛА: постраждали 22 людини

27 січня 2026, 07:10
Фото: Одеська ОВА
Вночі 27 січня росіяни масовано атакували на Одесу ударними безпілотними літальними апаратами

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

Попередньо постраждали 22 людини, серед яких 14 отримали травми легкого ступеня, їм допомогу надано на місці.

Усі екстрені служби працюють на місцях влучань. Розгорнуто оперативні штаби, людям надається необхідна допомога.

Працівники житлово-комунальних служб ліквідовують наслідки атаки. Жителям постраждалих будинків допомагають оформити документи для отримання компенсації за державною програмою єВідновлення, а також із міського бюджету.

Нагадаємо, армія РФ ввечері 26 січня атакувала Харків. Внаслідок атаки є постраждалі і руйнування інфраструктури. Зокрема, сталося займання будівлі навчального закладу. Поранення отримав охоронець. Ще одна працівниця зазнала гострої стресової реакції.

Раніше повідомлялося, що в Харкові частина міста залишилася без світла після серії ворожих ударів.

