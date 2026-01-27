Вночі Одесу атакували ударні БпЛА: постраждали 22 людини

Фото: Одеська ОВА

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

Попередньо постраждали 22 людини, серед яких 14 отримали травми легкого ступеня, їм допомогу надано на місці.

Усі екстрені служби працюють на місцях влучань. Розгорнуто оперативні штаби, людям надається необхідна допомога.

Працівники житлово-комунальних служб ліквідовують наслідки атаки. Жителям постраждалих будинків допомагають оформити документи для отримання компенсації за державною програмою єВідновлення, а також із міського бюджету.

Нагадаємо, армія РФ ввечері 26 січня атакувала Харків. Внаслідок атаки є постраждалі і руйнування інфраструктури. Зокрема, сталося займання будівлі навчального закладу. Поранення отримав охоронець. Ще одна працівниця зазнала гострої стресової реакції.

Раніше повідомлялося, що в Харкові частина міста залишилася без світла після серії ворожих ударів.