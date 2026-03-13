10:29  13 марта
13 марта 2026, 12:55

В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары

13 марта 2026, 12:55
Фото: Нацполиция
В Одессе разоблачили семейного врача за злоупотребление влиянием. Оказалось, что он "продавал" фальшивые диагнозы. 

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

33-летний семейный врач частной больницы во время консультации предложил "помощь" клиенту. Он обещал мужчине оформить группу инвалидности, чтобы тот мог избежать мобилизации. Свою "услугу" он оценил в 16 тысяч долларов.

Мужчина сообщил об этом правоохранителям. Врач был задержан после получения первого транша. Теперь медику сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева.

