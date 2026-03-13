В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
В Одессе разоблачили семейного врача за злоупотребление влиянием. Оказалось, что он "продавал" фальшивые диагнозы.
Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.
33-летний семейный врач частной больницы во время консультации предложил "помощь" клиенту. Он обещал мужчине оформить группу инвалидности, чтобы тот мог избежать мобилизации. Свою "услугу" он оценил в 16 тысяч долларов.
Мужчина сообщил об этом правоохранителям. Врач был задержан после получения первого транша. Теперь медику сообщили о подозрении.
Напомним, правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших схему уклонения от мобилизации и присвоения бюджетных средств в одном из государственных университетов Киева.
