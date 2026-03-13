Главе Госпродпотребслужбы Полтавщины отменили инвалидность, теперь она судится за возвращение статуса

Руководитель Госпродпотребслужбы Полтавской области Янина Аранчий подала иск в административный суд, чтобы восстановить статус лица с инвалидностью, который ему отменили в прошлом году

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

В то же время, Пенсионный фонд через суд пытается взыскать с чиновницы почти 180 тыс. грн безосновательно полученной пенсии.

Сами судебные процессы проходят на фоне громкого расследования ГБР.

Напомним, недавно стало известно, что правоохранители подозревают гражданского супруга Янины Аранчий, полицейского Сергея Балашова, в незаконном обогащении. В ходе обысков по местам проживания фигурантов были обнаружены значительные суммы наличных и недвижимость, оформленная на родственников, стоимостью более 13 млн грн.

Кроме того, Янина Аранчий является фигуранткой производства ГБР по поводу вероятного фиктивного трудоустройства няни для своего ребенка в гослабораторию.

