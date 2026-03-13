14:59  13 марта
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
12:55  13 марта
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
13 марта 2026, 16:47

Главе Госпродпотребслужбы Полтавщины отменили инвалидность, теперь она судится за возвращение статуса

Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/poltava.council
Читайте також
українською мовою

Руководитель Госпродпотребслужбы Полтавской области Янина Аранчий подала иск в административный суд, чтобы восстановить статус лица с инвалидностью, который ему отменили в прошлом году

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

В то же время, Пенсионный фонд через суд пытается взыскать с чиновницы почти 180 тыс. грн безосновательно полученной пенсии.

Сами судебные процессы проходят на фоне громкого расследования ГБР.

Напомним, недавно стало известно, что правоохранители подозревают гражданского супруга Янины Аранчий, полицейского Сергея Балашова, в незаконном обогащении. В ходе обысков по местам проживания фигурантов были обнаружены значительные суммы наличных и недвижимость, оформленная на родственников, стоимостью более 13 млн грн.

Кроме того, Янина Аранчий является фигуранткой производства ГБР по поводу вероятного фиктивного трудоустройства няни для своего ребенка в гослабораторию.

Напомним, на днях правоохранители разоблачили начальника одного из ТЦК и СП Полтавской области по организации коррупционной схемы. Чиновник помогал военнообязанным избежать призыва.

Хищение 9,5 млн грн: в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей
13 марта 2026, 15:21
Поддержка ВСУ: ГО "Захист держави" и профсоюзы Полтавщины объединили усилия
13 марта 2026, 11:25
В Полтавской области врачи с мужа с инвалидностью требовали деньги за справку
10 марта 2026, 20:55
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье
13 марта 2026, 17:11
Филатов против Лачена: мэр Днепра и блогер-миллионник публично обливают друг друга грязью
13 марта 2026, 16:55
В Тернополе задержали юристку-коррупционершу, которая за 3000 долларов обещала решить вопрос с военным учетом
13 марта 2026, 16:09
В Днепре судили пенсионерку, корректировавшую удары россиян
13 марта 2026, 15:45
Хищение 9,5 млн грн: в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей
13 марта 2026, 15:21
В Киеве – колоссальный ажиотаж, гостиницы переполнены иностранцами
13 марта 2026, 15:19
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
13 марта 2026, 14:59
Скандал в monobank: адвокаты Карины Кольб предъявили досудебные требования Гороховскому
13 марта 2026, 14:41
На надувных матрасах через Днестр: в Винницкой области трое мужчин пытались добраться до Молдовы
13 марта 2026, 14:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
