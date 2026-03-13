В Киеве – колоссальный ажиотаж, гостиницы переполнены иностранцами

Они интересуются нашей дроновой оборонкой. Похоже на золотую лихорадку

Еще никогда, со времен княжеской Руси, у нас не было такой возможности влиять на мировые процессы. Еще никогда, со времен Сагайдачного, украинское войско не было столь сильным.

Из-за боли и унижения, из-за потери ценных военных активов и ценных инфраструктурных предприятий лидеры этого мира убедились, что у украинцев – и только у украинцев – есть лучшие решения против современных вызовов. Дешевые, массовые, удобные.

Можно говорить, что мы с Россией идем рядом в дроновой гонке. Где-то опережают они нас, где-то мы их. Но если взять антидроновое ПВО, рассчитанное на борьбу с так называемыми глубокими ударами БПЛА, нам здесь нет равных. Три с половиной года шахидного террора все же заставили нас выработать иммунитет.

Это и опыт работы с радарами и другими средствами обнаружения, это и дроны-перехватчики, это уникальные решения по интеграции всех этих вещей в единую систему. Этого всего нет у россиян – а значит, всего этого тем более нет нигде в мире.

Благодаря войне Израиля и США против Ирана в необходимости противошахедного иммунитета убедился весь мир. Над соседями Ирана с 2019 года висит угроза ударных БПЛА, после первых атак Тегерана этими средствами по нефтепереработке Персидского залива. Но арабские страны на должное противодействие до сих пор и близко не смогли, и теперь обращаются за помощью.

К нам, в Киев.

Оказалось, что среди стран европейской цивилизации мы в этом самые лучшие. Такова реальность.

И это только одно из измерений высоких технологий, которыми мы все глубже обладаем. Дальше будет значительно, гораздо больше.

***

Ударило ли государство палец о палец, чтобы в Украине появились такие беспрецедентные технологические решения и блестящие подразделения? Вопрос, ответ на который зависнет в воздухе.

"Слишком поздно, слишком мало" – девиз наших должностных лиц, которого они придерживаются неукоснительно, и, к сожалению, и дальше будут придерживаться в своих реакциях на технологический прогресс в войне.

Но хорошо, что есть закупки радаров – хотя и бесконтрольные по разным, на самом деле не причастным к тематике ПВО ведомствам. Хорошо, что в свое время были открыты шлюзы для государственных заказов на миллионы дронов, что вырастило хотя и иногда полупрофессиональный, непрозрачный, но способный на быстрые действия сектор частных производителей – новых миллиардеров от БПЛА.

Наконец, посевы грантов от минцифры тоже сыграли свою роль.

Но основная заслуга принадлежит полевым командирам и командам низовых бойцов, которые с лета 2024 года смело продвигали эти темы, в обход уставов и армейского долбограйства научились показывать прекрасные результаты. Они и избивали, и конструировали, и экспериментировали.

Хорошо, что рядом с бездарями и подлыми приспособленцами в нашей армии растут талантливые и преданные лидеры. Радостно видеть, что дело этих преданных побеждает.

***

Теперь мы, в планетарном масштабе небольшой по численности или территории народ, не слишком богат – ныне один из ведущих в военной области. Это факт. Наряду с фактом массового уклонения и коррупционной распущенности в тылу. Наряду с массовой жертвенностью простых украинцев, студентов и пенсионеров, рядом с бездарностью и алчностью некоторых государственных деятелей.

Высокая позиция в мировом рейтинге стоила нам много крови. Половина моих друзей, с которыми мы начинали эту борьбу в 2014 году, уже на том свете. Но, как видим, это было не зря.

Путь сопротивления русскому нашествию, которое мы начали после Майдана с дробовиками и пистолетами – удачно подхватили, присоединились многочисленные наши талантливые соотечественники. И то, что мы видим сейчас – это только рассвет новой эры.

Эпоха роботизированных систем только начинается. В скором времени мир откроет новые измерения украинства в этой сфере.