14:59  13 марта
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
12:55  13 марта
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
13 марта 2026, 15:21

Хищение 9,5 млн грн: в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей

13 марта 2026, 15:21
Фото: Прокуратура Украины
В суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица Полтавской ОВА и четырех руководителей предприятий, обвиняемых в завладении средствами, выделенными на обеспечение оборонных нужд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2023 году директор одного из департаментов ОВА, злоупотребляя служебным положением, организовал схему завышения цен при закупке товаров оборонного назначения.

К схеме он привлек четырех руководителей предприятий, которые готовили коммерческие предложения по заранее завышенной стоимости. На их основе заключались договоры поставки квадрокоптеров, тепловизионных биноочков, радиостанций и другого военного имущества.

По версии следствия, государству нанесен ущерб на сумму около 9,5 млн грн, а чиновник получал "откат" от каждой закупки.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины, действия предпринимателей - по ч. 5 ст. 27 и ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины. В рамках дела заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба.

Обвиняемым грозит лишение свободы на 7-12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до 3 лет.

По данным СМИ, речь идет об Александре Чалом. Он возглавлял оборонный департамент Полтавской ОВ с февраля 2023 года и был уволен в начале 2024 года на фоне служебного расследования. После чего успел трудоустроиться в Одесской областной военной администрации. Тогда же суд отправил его под стражу.

Напомним, в Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве 4 тысячи долларов за "решение" вопроса с мобилизацией.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
