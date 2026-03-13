Хищение 9,5 млн грн: в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей

Фото: Прокуратура Украины

В суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица Полтавской ОВА и четырех руководителей предприятий, обвиняемых в завладении средствами, выделенными на обеспечение оборонных нужд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2023 году директор одного из департаментов ОВА, злоупотребляя служебным положением, организовал схему завышения цен при закупке товаров оборонного назначения.

К схеме он привлек четырех руководителей предприятий, которые готовили коммерческие предложения по заранее завышенной стоимости. На их основе заключались договоры поставки квадрокоптеров, тепловизионных биноочков, радиостанций и другого военного имущества.

По версии следствия, государству нанесен ущерб на сумму около 9,5 млн грн, а чиновник получал "откат" от каждой закупки.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины, действия предпринимателей - по ч. 5 ст. 27 и ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины. В рамках дела заявлен гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба.

Обвиняемым грозит лишение свободы на 7-12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до 3 лет.

По данным СМИ, речь идет об Александре Чалом. Он возглавлял оборонный департамент Полтавской ОВ с февраля 2023 года и был уволен в начале 2024 года на фоне служебного расследования. После чего успел трудоустроиться в Одесской областной военной администрации. Тогда же суд отправил его под стражу.

Напомним, в Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве 4 тысячи долларов за "решение" вопроса с мобилизацией.